Arsenal vs Leicester City EN VIVO ONLINE EN DIRECTO: fecha, hora, canal y alineaciones por la fecha 9 de la Premier League

Arsenal vs Leicester City se medirán a duelo por la fecha 9 de la Premier League este lunes 22 de octubre desde el Emirates Stadium. El cuadro 'Gunner' intentará hacer respetar la casa para poder trepar al tercer lugar del torneo ingles. La transmisión va EN VIVO ONLINE por DirecTV Sports y también puedes seguir todas las incidencias por Líbero.pe.

El Arsenal buscará sumar su séptimo triunfo consecutivo de la mano del entrenador Unai Emery. Solo perdió en dos oportunidades por la Premier League. Manchester City y Chelsea fueron sus verdugos.

Unai Emery alineará a su tridente ofensivo; Ramsey, Aubameyang y Lacazette. Más abajo, Xhaka y Ozil, tratarán de darle el equilibrio a la volante 'gunner'.

De otro lado, Leicester City, mira desde abajo al Arsenal. Los Zorros se ubican en el décimo primer lugar con 12 puntos. En su última actuación, cayeron en casa (1-2) ante el Everton.

El equipo del francés Claude Puel, ha tenido un juego irregular que lo mantiene en la zona baja de la Premier League.

Para este partido, Ihenacho, Maddison y Vardy, serán los encargados de dar la sorpresa en el Emirates Stadium.

ALINEACIONES CONFIRMADAS ARSENAL VS LEICESTER CITY

Arsenal: Leno, Bellerín, Mustafi, Holding, Monreal, Torreira, Xhaka, Ozil, Ramsey, Aubameyang, Lacazette.

Leicester City: Schmeichel, Amartey, Evans, Maguire, Chilwell, Ndidi, Mendy, Ricardo Pereira, Ihenacho, Maddison, Vardy.

HORARIOS EN EL MUNDO ARSENAL VS LEICESTER CITY

16:00 horas - Argentina, Brasil, Chile, Paraguay (DirecTV)

14:00 horas - Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) (NBCSN, Telemundo)

14:00 horas - México (Sky Sports)

14:00 horas - Perú, Colombia, Ecuador (DirecTV)

21:00 horas - Inglaterra (Sky Sports), España (Movistar +), Alemania (DAZN), Francia (RMC), Italia (Sky Sports)

TRANSMISIÓN Y CANALES A NIVEL MUNDIAL ARSENAL VS LEICESTER CITY

Argentina DIRECTV Sports Argentina

Australia Optus Sport

Austria DAZN

Bélgica VOOsport World 1, Play Sports 1

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Canadá TSN4, TSN5, TSN GO

Chile DIRECTV Sports Chile

China BesTV, QQ Sports Live, Ssports Live

Colombia DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica Sky HD

Croacia Sportklub 1 Croatia

República Checa Digi Sport 4, DIGI GO

Dinamarca TV3 MAX, Viaplay Denmark

Dominica Flow Sports App

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador

Egipto beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador Sky HD

Francia RMC Sport 3, RMC Sport en direct

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Irlanda Sky Sports Premier League Ireland, BBC Radio 5 Live, BBC Radio, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra

Italia Sky Sport Football, Sky Sport Uno, SKY Go Italia

Jamaica Flow Sports App, Flow Sports 1

Japón J Sports 4, DAZN, SportsNavi Live

Jordania beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Corea del Sur SPOTV2, SPOTV ON

Líbano beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Liberia SuperSport 3 Africa

Libia beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Nueva Zelanda beIN SPORTS 1 New Zealand, beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD

Perú DIRECTV Sports

Polonia Canal+ Sport Online, Canal+ Sport, nc+ GO

Portugal Sport TV1

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Rusia Матч! Футбол 1, Матч! Игра, НТВ+ Спорт Онлайн

Arabia Saudita beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Suecia Viaplay Sweden, Viasat Sports Premium

Suiza DAZN

Siria beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Tailandia beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect Thailand

Turquía S Sport+, Digiturk Play, S Sport, Idman TV

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Reino Unido Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra, BBC Radio

Estados Unidos NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports Live, SiriusXM FC, NBCSports.com

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela