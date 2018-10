River Plate vs Gremio EN VIVO: canales de la vibrante semifinal de Copa Libertadores [GUÍA TV]

River Plate vs Gremio en vivo será la primera gran semifinal de la Copa Libertadores 2018, la cual se disputará este martes en el estadio Monumental de Núñez desde las 7.45 p.m. (hora peruana/ EN VIVO vía Fox Sports). A continuación, podrás ver los horarios y canales que transmitirán el vibrante duelo.



El cuadro de Marcelo Gallardo llega a este duelo luego de haber dejado en el camino a Independiente de Avellaneda, al cual vencieron por 3-1.

River Plate llega a este encuentro tras perder un invicto de 32 partidos, lo cual sacrificó tras apelar a la rotación en la Superliga Argentina. Ahora apuesta todo para la Copa Libertadores.



En tanto, Gremio superó los cuartos de final luego de haberse impuesto a Atlético de Tucumán, por lo que buscará llegar a la final dejando a otro cuadro argentino en el camino.



Es importante señalar que el duelo de vuelta del River Plate vs Gremio será el 30 de octubre en el Arena do Gremio de Porto Alegre.



A continuación conozca los canales y horarios que tendrá el River Plate vs Gremio en Copa Libertadores 2018.

Horarios River Plate vs Gremio: semifinal de Copa Libertadores 2018



Perú - 7:45 p.m.

Argentina - 9:45 p.m.

Colombia - 7:45 p.m.

México - 7:45 p.m.

Brasil - 9:45 p.m.

Ecuador - 7:45 p.m.

España - 2:45 a.m.​ (miércoles)

Chile - 9:45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 8:45 p.m.



Canal River Plate vs Gremio en Copa Libertadores 2018



Perú: Fox Sports 2

Estados Unidos: Fox Soccer Match Pass

Argentina: Fox Sports 2

Colombia: Fox Sports 2

México: Fox Sports Play

España: Movistar +

¿Dónde ver en vivo el River Plate vs Gremio por Internet?



Si quieres seguir en Internet el River Plate vs Gremio, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.