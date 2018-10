El tierno gesto de Cristiano Ronaldo con un hincha que saltó al campo del Old Trafford [VIDEO]

Juventus metió un triunfazo por 1-0 ante el Manchester United con un gol anotado por Paulo Dybala. Con esta victoria el cuadro ‘Bianconero’’ sumó 9 puntos y se consolida como puntero del grupo H de la UEFA Champions League.

Cristiano Ronaldo no logró marcar durante el encuentro; sin embargo, fue el gran protagonista en su regreso a la casa del Manchester United donde fue ovacionado, en más de una ocasión, por la hinchada local.

Al finalizar el encuentro, dos jóvenes hinchas del Manchester United se abalanzaron sobre el césped del Estadio Old Trafford en pugna de una foto con Cristiano Ronaldo. No obstante, los guardias de seguridad del recinto impidieron el paso y redujeron a estos dos aficionados.

