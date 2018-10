Boca Juniors vs Palmeiras EN VIVO vía FOX Sports: horarios país por país, formaciones, transmisión y señal en directo por semifinal de la Copa Libertadores | GUÍA TV

Boca Juniors vs. Palmeiras EN VIVO: sostendrán un choque electrizante este miércoles 24 de octubre (7.45 p.m. - hora peruana; 9 45 p.m. - hora argentina / ONLINE vía FOX Sports para toda Latinoamérica; FOX Soccer Match para los Estados Unidos; y Movistar+ Liga de Campeones para España) en el estadio La Bombonera, de la ciudad de Buenos Aires, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2018. Carlos Tévez es duda en el once inicial; 'Wachope' Ábila o Darío Benedetto arrancarían en su lugar en el cuadro 'Xeneize'.

Boca Juniors salió campeón en seis oportunidad en la Copa Libertadores, River Plate y Gremio, actual campeón, están igualados con tres, mientras que el Palmeiras se consagró en 1999. Por esta razón, los 'Xeneizes' buscarán regalarle la séptima copa a sus aficionados y así mantener su supremacía en el torneo más longevo de Sudamérica.

"Creo que no hay ventaja con Palmeiras. Me parece que van a ser dos partidos cerrados. Nosotros los conocemos y sabemos la calidad de jugadores que tienen y ellos saben también la calidad de jugadores que tiene Boca Juniors", explicó el entrenador Guillermo Barros Schelotto.

"Llevamos mucho tiempo de trabajo y estamos llegando al objetivo principal, que es la final de la Copa Libertadores. Nos faltan dos pasos. La gente siempre apoyó a pesar de algunos resultados, no tengo dudas de que el miércoles la Bombonera va a explotar y nos vamos a matar por esta camiseta", añadió.

Boca Juniors empató sin goles frente a Rosario Central este sábado en la novena jornada de la Superliga Argentina y quedó a cinco del líder Racing Club. Ahora, la puesta está centrada en pasar la ronda de semis de la Copa Libertadores.

Sin embargo, Barros Schelotto alineó un equipo alternativo en Boca Juniors para que los habituales titulares lleguen descansados al partido del miércoles frente a Palmeiras.

Se estima que Boca Juniors jugará con su equipo ideal porque no hubo lesionados ni lastimados en los últimos encuentros.

En la fase eliminatoria de la Copa Libertadores, Boca Juniors dejó en el camino al Libertad paraguayo y al Cruzeiro brasileño.

Palmeiras, la experiencia de Scolari y la eficiencia de Borja

El Palmeiras, en tanto, llegó a esta instancia al superar al Cerro Porteño paraguayo y al Colo Colo chileno.

El equipo dirigido por Luiz Felipe Scolari venció el domingo al Ceará y se consolidó como líder del Brasileirao con 62 puntos, cuatro más que el Flamengo, cuando ya se disputaron 30 jornadas.

En la delantera estará el colombiano Miguel Ángel Borja, quien marcó 9 de los 12 goles del Palmeiras es el goleador del equipo y máximo artillero de lo que va en la Copa Libertadores 2018.

También se destaca el centrocampista defensivo Felipe Melo, de 35 años.

Palmeiras ya derrotó a Boca Juniors en la Bombonera por 2-0 en abril de este año cuando se enfrentaron en la fase de grupos.

Además, ganaron los otros cuatro partidos que jugaron de visitantes en esta Copa Libertadores.

"Va a ser totalmente diferente al primer partido. Acá se borra todo lo que pasó. El gol de visitante es importantísimo y el Palmeiras tiene que salir a hacer ese gol, que marca una diferencia grande para el segundo partido. Pero sabemos que enfrentaremos a un equipo totalmente diferente al de aquel juego y que es una semifinal de Libertadores", señaló el defensa Edu Dracena.

"Es un partido difícil. Todos saben que Boca Juniors tiene un excelente equipo y en su casa son muy fuertes. Vamos a tratar de hacer un excelente partido y tratar de imponer nuestro juego", añadió el también defensa Mayke.

El choque de vuelta ante Boca Juniors será el miércoles 31 de octubre en Sao Paulo.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: BOCA JUNIORS VS PALMEIRAS

Perú: 7.45 p.m.

Argentina: 9.45 p.m.

México (Centro): 6.45 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.45 p.m.

México (Noroeste): 4.45 p.m.

Costa Rica: 6.45 p.m.

Ecuador: 7.45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.45 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.45 p.m.

Colombia: 7.45 p.m.

España: 2.45 a.m. (jueves 25 de octubre)

España (Islas Canarias): 1.45 p.m. (jueves 25 de octubre)

Uruguay: 9.45 p.m.

Paraguay: 9.45 p.m.

Chile: 9.45 p.m.

Brasil: 10.45 p.m.

Bolivia: 8.45 p.m.

Venezuela: 8.45 p.m.

Canadá: 8.45 p.m.

Guatemala: 8.45 p.m.

Honduras: 8.45 p.m.

Italia: 2.45 a.m. (jueves 25 de octubre)

Francia: 2.45 a.m. (jueves 25 de octubre)

Alemania: 2.45 a.m. (jueves 25 de octubre)

Inglaterra: 1.45 a.m. (jueves 25 de octubre)

Japón: 9.45 a.m. (jueves 25 de octubre)

Corea del Sur: 9.45 a.m. (jueves 25 de octubre)

Australia: 11.45 a.m. (jueves 25 de octubre)

China: 8.45 a.m. (jueves 25 de octubre)

GUÍA DE CANALES TV: BOCA JUNIORS VS. PALMEIRAS

Perú: Fox Sports Cono Sur.

Argentina: Fox Sports Cono Sur.

Colombia: Fox Sports Cono Sur.

España: Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass.

Brasil: SporTV, FOX Sports 1 Brasil.

Chile: Fox Sports Cono Sur.

Uruguay: Fox Sports Cono Sur.

México: FOX Play Norte.

Paraguay: Fox Sports Cono Sur.

Venezuela: FOX Play Norte.

Bolivia: Fox Sports Cono Sur.

Costa Rica: FOX Play Norte.

El Salvador: FOX Play Norte.

República Dominicana: FOX Play Norte.

Guatemala: FOX Play Norte.

Honduras: FOX Play Norte.

Nicaragua: FOX Play Norte.

Panamá: FOX Play Norte

Holanda: Fox Sports Go, Fox Sports 5.

Portugal: Sport TV2.

Alemania: DAZN, sportdigital y Sport1 + Germany.

Italia: DAZN Italy.

Australia: SBS y SBS Live.

Austria: Sport1 + Germany, sportdigital y DAZN.

Belice: FOX Play Norte.

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 2.

Botsuana: Kwesé Live y Kwesé Free Sports.

Croacia: Arena Sport 2.

Ecuador: Fox Sports Cono Sur.

Etiopía: Kwesé Live.

Ghana: Kwesé Free Sports y Kwesé Live.

Indonesia: Super Soccer TV

Internacional: Bet365 y Fanatiz.

Kenia: Kwesé Free Sports y Kwesé Live.

Lesoto: Kwesé Live.

Antigua República Yugoslava de Macedonia: Arena Sport 3 Serbia.

Malaui: Kwesé Live y Kwesé Free Sports.

Montenegro: Arena Sport 2 y Arena Sport 3 Serbia.

Namibia: Kwesé Free Sports y Kwesé Live.

Nigeria: Kwesé Live y Kwesé Free Sports.

Ruanda: Kwesé Free Sports y Kwesé Live.

Serbia: Arena Sport 2 y Arena Sport 3 Serbia.

Eslovenia: ŠTV 1.

Suazilandia: Kwesé Live.

Suiza: DAZN, sportdigital.

Tanzania: Kwesé Live.

Uganda: Kwesé Free Sports.

Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi Sports 3.

Zambia: Kwesé Live y Kwesé Free Sports.

FOX Sports: BOCA JUNIORS VS PALMEIRAS

Movistar: canal 501

DirecTV: canal 604

Claro TV: canal 61

FOX Sports HD: BOCA JUNIORS VS PALMEIRAS

Movistar HD: canal 744

DirecTV HD: canal 1604

Claro TV HD: canal 517

ALINEACIONES PROBABLES: BOCA JUNIORS VS. PALMEIRAS

Boca Juniors: Agustín Rossi, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Leonardo Jara, Lucas Olaza, Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Cristian Pavón, Mauro Zárate y Ramón 'Wanchope' Ábila.

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Antonio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés; Dudu, Willian y Miguel Borja.

Entrenador: Luiz Felipe Scolari.