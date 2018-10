Sergio Ramos sobre Casemiro: "Es ventajista aprovechar la caída para criticar o resaltar lo malo" [VIDEO]

Sergio Ramos como capitán salió a responder todos los cuestionamientos contra sus compañeros y plantilla de Real Madrid. 'El Camero' como se le conoce en el ambiente de España decidió dar un paso adelante para confrontar los problemas que vive junto a su líder técnico, Julen Lopetegui.

Primero, sobre las decisiones de botar al entrenador de turno, Sergio Ramos explicó: "Son decisiones que no están en nuestras manos. Estamos a muerte con el entrenador que esté al mando y esas decisiones las toman desde arriba. Ya veremos lo que pasa en las próximas horas".

Siendo claro que ellos como plantilla no lo echarían al entrenador Julen Lopetegui: "Tenemos que esperar, aún no nos han dicho nada. Son decisiones que no corren por nosotros. Tenemos que hacer autocrítica, reflexionar y cambiar cosas para conseguir buenos resultados y una racha de partidos buena que nos de estabilidad".

Finalmente cuando tocó enfrentar a uno de sus soldados, Ramos señaló a Casemiro de forma directa porque 'cuando llegan los momentos difíciles siempre es inoportuno opinar de esa manera. Hay que mantener la calma, no hay que señalar a nadie. Saber que todos podemos dar un poquito más y a veces la culpa es también de los jugadores'.

EL DATO:

Sergio Ramos es el primer capitán del Real Madrid, lo siguen Marcelo, Karim Benzema y Raphael Varane.