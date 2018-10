Raúl Ruidíaz presente en el 'Equipo de la Semana' de la MLS [VIDEO]

Raúl Ruidíaz sigue dando la hora en la Major League Soccer. El delantero peruano le dio el triunfo a su equipo de manera agónica sobre el San Jose Earthquakes el último domingo y, además, clasificó al Seattle Sounders a los 'Play Off' de la competición. Ahora sueña en grande y quiere salir campeón en el fútbol de Estados Unidos. La fenomenal actuación le permitió estar presente en el 'Equipo de la Semana' de la MLS.

Recordemos que el día de ayer el Seattle Sounders jugó de local en el CenturyLink Field ante el San Jose Earthquakes y Raúl Ruidíaz arrancó de titular. A pesar de que el equipo 'Verde' empezó perdiendo las acciones con un autogol de Marshall en el segundo tiempo, el director técnico confió en el peruano y lo dejó sobre el campo para que haga de las suyas. 'La Pulga' no defraudó y, a diez minutos del final, anotó el tanto del empate luego de una buena jugada combinada entre Roldán y Rodríguez.

El encuentro estaba terminando y Seattle Sounders necesitaba el triunfo para clasificarse a la siguiente fase de la MLS y Raúl Ruidíaz, como está acostumbrado a hacerlo, anotó en el minuto 90+3' para volver loca a toda la afición. De primera, tras un buen pase del uruguayo Lodeiro, remató a un lado del portero Marcinkowski que no pudo atajar a pesar de que se estiró lo más que pudo para evitar el destino de gol del balón.

Este doblete, que significó el llegar a los diez goles con la camiseta del Sounders a Ruidíaz, metió a su equipo a la siguiente fase de la MLS y además sirvió para que el peruano integre el 'Equipo de la Semana'. Los otros diez futbolistas que completan el equipo ideal son: Turner, DeLeon, Besler, Parker, Fuenmayor, Bassett, Janson, Davies, Zardes y Manotas.

The very best from #DecisionDay by AT&T. // @Audi pic.twitter.com/d8jk4sSQZL