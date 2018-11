Cristiano Ronaldo: excompañero advirtió no aceptar una invitación a comer a su casa

De pura casualidad Cristiano Ronaldo no es uno de los mejores futbolistas en la actualidad. A lo largo de su trayectoria, el portugués ha demostrado nivel, capacidad y eficacia.

Hoy un excompañero de Cristiano Ronaldo contó una anécdota de hace algunos años que tuvo con el actual jugador de la Juventus.

"Daría este consejo a cualquiera: cuando Cristiano Ronaldo invite a comer a su casa, solo di que no... me dijo que fuera después del entrenamiento y fui. Yo estaba cansado, en la mesa solo había ensalada, pollo y agua. No había nada de refrescos. Comenzamos a comer y pensaba que después habría carne, pero no. Terminó de comer, se puso de pie y comenzó a jugar con una pelota. Me dijo que hiciéramos toques y yo le respondí que si podía terminar de comer. Después de eso, me pidió que fuéramos a la piscina. Cristiano es una máquina y no quiere dejar de entrenar", comentó el francés Patrice Evra.

Asimismo, Evra contó otra anécdota que vivió con Cristiano Ronaldo en el Manchester United.

"Una vez Cristiano Ronaldo estaba jugando al ping-pong con Ferdinand y Río le ganó. Todos nos pusimos a gritar y se notaba que Cristiano estaba molesto. Tras eso mandó a su primo a comprar una mesa de ping-pong, estuvo entrenando dos semanas en casa y después ganó a Ferdinand delante de todos. Así es él, por eso no me sorprende que quiera ganar más Balones de Oro, o que quiera ganar el Mundial", añadió.