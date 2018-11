Mauro Icardi fue consultado sobre el Boca Juniors vs River Plate y reveló de qué equipo es hincha [VIDEO]

Este sábado, el mundo del fútbol se paralizará para poner su atención en el superclásico argentino que disputarán Boca Juniors y River Plate por la final de la Copa Libertadores. Desde Europa, Mauro Icardi se refirió a dicho encuentro.

El argentino sabe la importancia de este cotejo y espera que sea un lindo partido: "Una final así va a mover el mundo entero, seguramente. Les deseo suerte a los dos y que gane el mejor", declaró para ESPN.

Cuando se le preguntó quién era su favorito para ganar este cotejo, el capitán del Inter respondió: "Yo no soy hincha de los dos clubes. Yo soy hincha de Newell's y la verdad que sigo a Newell's. Así que no me decantó por algunos de los dos".

Finalmente, Icardi comentó sobre su gol ante el Barcelona: "Soy el delantero y tengo que estar preparado dentro del área. La verdad que cayó ahí (la pelota) e intenté hacer lo mejor posible. Espero que pueda seguir esta racha para que el equipo seguir sumando".

El dato:

Mauro Icardi registra tres goles por Champions League y seis por la Seria A de Italia.