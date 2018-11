Juventus vs Manchester United EN VIVO: partidazo por el grupo H de la Champions League [GUÍA DE CANALES]

Juventus y Manchester United protagonizan EN VIVO ONLINE el encuentro más importante de la fecha 4 de Champions League este miércoles 07 de noviembre desde las 15:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Juventus Stadium y será visto vía TRANSMISIÓN EN VIVO de ESPN 2.

Juventus, de la mano de Cristiano Ronaldo, busca cerrar su clasificación a la siguiente fase de esta Champions League. El cuadro de Massimiliano Allegri ha tenido un arranque imparable tanto en la Serie A como en la Copa de Campeones de Europa.

De igual forma, el argentino Paulo Dybala también se encuentra en un gran momento, y junto al portugués Cristiano Ronaldo han formado una dupla de temer en el cuadro de Turín. Emre Cam asoma como la baja más sensible del cuadro bianconero de cara al partido de este lunes.

Por otro lado, Manchester United ha tenido un gran envión anímico en las últimas fechas tras sus dos últimos triunfos en la Premier League. Sin embargo, el cuadro de José Mourinho buscará cobrarse la revancha de la derrota a domicilio en la fecha 3 de la Champions League ante la Juventus.

