Juventus vs Manchester United EN VIVO: con Cristiano Ronaldo por el Grupo H de la Champions

Este miércoles desde las 3:00 p.m. / Hora peruana, toda Italia se paraliza con el Juventus vs Manchester United se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía ESPN 2 por la cuarta jornada del Grupo h de la Champions League. Además, todas las incidencias y el resumen completo del partido lo podrás seguir a través de Líbero.pe.

Una vez más el personaje del partido será Cristiano Ronaldo. El luso será titular y buscará anotar su primer gol en la presente Champions League, pero, sobre todo, asegurar con la Juventus su clasificación para los octavos de final donde Barcelona es el primer equipo confirmado en esta instancia.

“Ahora las cosas van bien, pero en este período aún no se conquistan los títulos. Mañana podemos alcanzar el primer objetivo de la temporada y luego volveremos a pensar en la Serie A. Será importante llegar a marzo en plena forma”, señaló Massimiliano Allegri.

Desde el frente, José Mourinho analizó lo que será este partido. El partido de mañana es muy importante, pero no es crucial. Queremos ganar, pero luego aun quedarán dos partidos por jugar para conseguir la clasificación”.

Por su parte, Paul Pogba también se animó a hablar, pero no del partido, sino de Cristiano Ronaldo. “Es una gran cosa para la Juve. Siempre es mejor tener en tu equipo a jugadores como Cristiano, para quienes hacer goles es como beber agua. Jugar con campeones como él, Messi o Neymar es un placer para todos”

"We are Manchester United and we always want more," says @PaulPogba. "We are pushing up, we are on the way, because we can always do better. But I am happy with what we have achieved in two years [since I signed for the club]." #MUFC