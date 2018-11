Cristiano Ronaldo: “Manchester United no hizo nada para merecer la victoria” [VIDEO]

Cristiano Ronaldo ha sido el hombre del día a causa de su extraordinario golazo de volea que significó su primer gol con la Juventus en la Champions League. Sin embargo, el delantero portugués no pudo evitar la caída de su equipo, pues Manchester United remontó el resultado y ganó 2-1 en Italia.

La exestrella del Real Madrid celebró su anotación con toda euforia y hasta con una nueva celebración incluida, pero luego alzó los brazos en señal de perdón a la afición del club inglés. Lo que llamó la atención fueron sus declaraciones en donde despotricó con todo hacia el conjunto mancuniano por “no hacer nada en la cancha”.

“La Champions es especial, puedes estar ganando, pero no puedes relajarte porque puede pasar de todo. Dominamos el partido, tuvimos dos o tres ocasiones para sentenciarlo y luego pagamos un momento de distracción”, indicó Ronaldo a Sky Sports de Italia.

“El United no ha hecho nada especial y ha marcado dos goles. Pero no me gusta hablar de suerte porque la suerte la buscas, aunque esta vez fue un regalo”, agregó CR7 a la cadena de noticias.

Pese a que la ‘Juve’ se encuentra líder del Grupo H puntos y está casi clasificado a la siguiente fase, Cristiano reconoció que no pueden “dormirse” porque les puede pasar factura. Y es que la tabla está apretada y cualquier derrota perjudicaría a los ‘Bianconeros’ en búsqueda por terminar primeros.

“Nunca es bueno perder. Este era el mejor momento para hacerlo. El equipo estuvo genial y ahora tenemos que levantar la cabeza. Ahora vamos los primeros de la clasificación y al final también estaremos en esa posición”, sentenció.

EL GOLAZO DE RONALDO

EL DATO

Juventus jugará este domingo con AC Milan en San Siro por la jornada 12 de la Serie A.