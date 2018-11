Rosario Central vs Atlético Tucumán VER EN VIVO ONLINE vía TNT Sports: día, hora, canal y alineaciones por jornada 11 de Superliga Argentina

Rosario Central vs. Atlético Tucumán VER EN VIVO ONLINE vía TNT Sports: sostendrán un duro encuentro este viernes 9 de noviembre (7.00 p.m. - hora peruana; 9.00 p.m. - hora argentina) en el estadio Monumental José Fierro por la fecha 11 de la Superliga Argentina 2018-19.

Después de empatar (1-1) frente al Colón de Santa Fe, Rosario Central buscará recuperar terreno en la Superliga Argentina visitando al Atlético Tucumán, que viene de caer por la mínima diferencia (1-0) a manos del Godoy Cruz.

Edgardo Bauza, técnico de Rosario Central, señaló que no realizará muchos cambios en la formación titular para el duelo contra Atlético Tucumán. Por otro lado, aclaró su presente con las 'Canallas' ante los rumores de una posible salida a final de temporada: “Estoy feliz porque estoy en mi club. Y porque mi esposa y mi hijo está acá”.

📝¡Lista confirmada!



Estos son los concentrados para visitar a Atlético Tucumán por la 12da fecha de la #Superliga pic.twitter.com/mwKeTpFcaT — Rosario Central (@CARCoficial) 8 de noviembre de 2018

En tanto, sobre las bajas de Rosario Central confirmó a los siguientes: Matías Caruzzo (dolencia muscular grado II en el aductor derecho), Marco Ruben (lesión en el isquiotibial) y Diego Arismendi (misma que Caruzzo), aunque este último venía siendo suplente.

Plantel de Rosario Central con problemas para llegar Tucumán

El único problema pasa por el viaje que realiza el plantel de Rosario Central ya que el vuelo de las Aerolíneas Argentinas que tendría que salir desde Aeroparque. Sin embargo, no está operando con normalidad, debido a una medida de fuerza impuesta por los gremios aeronáuticos.

Atlético Tucumán

Ricardo Zielinski, técnico del Atlético Tucumán, descartó por lesión a Matías Caruzzo (dolencia muscular del segundo grado en el aductor derecho), Marco Ruben (lesión en el isquiotibial) y Diego Arismendi (misma que Caruzzo), aunque este último venía siendo suplente frente a Rosario Central.

La otra modificación se dará también sobre el sector izquierdo, pero en el mediocampo. Gervasio Núñez no será considerado en el once inicial del Atlético Tucumán, e ingresará David Barbona, que viene en un gran momento.

#SuperligaQuilmesClásica



📋 ¡Acá están, estos son!



La siguiente es la nómina de futbolistas convocados para el partido de este viernes, ante Rosario Central. #VamosDecano 💪💙 pic.twitter.com/D7B0WqXQ83 — Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) 8 de noviembre de 2018

Robaron trofeos del Atlético Tucumán

En un comunicado oficial, alrededor de las 3 de la madrugada del último miércoles, el guardia de seguridad fue maniatado y amenazado por delincuentes que ingresaron a la zona de oficina, de donde se llevaron documentación de las divisiones inferiores y algunos trofeos de la vitrina.

"El sistema de alarma se activó cuando violentaron uno de los accesos, y en ese momento los malvivientes se dieron a la fuga", explica. Además, revelaron que "el dinero del club se encuentra bancarizado y a resguardo de este tipo de situaciones".

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: ROSARIO CENTRAL VS. ATLÉTICO TUCUMÁN

Perú: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

México (Centro): 6.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 4.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

Italia: 1.00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

Francia: 1.00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

Alemania: 1.00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

Inglaterra: 12.00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

Japón: 9.00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

Corea del Sur: 9.00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

Australia: 11.00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

China: 8.00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

GUÍA DE CANALES TV: ROSARIO CENTRAL VS. ATLÉTICO TUCUMÁN

Argentina: TNT Sports.

Argelia: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT.

Australia: beIN Sports CONNECT.

Croacia: Arena Sport 2.

Marruecos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4,

Filipinas: beIN Sports 2 HD, beIN Sports CONNECT Philippines,

Portugal: Sport TV1,

Catar: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports HD 4.

Arabia Saudita: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports HD 4.

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports HD 4.

Yemen: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports HD 4.

STREAMING TV PLAY: ROSARIO CENTRAL VS. ATLÉTICO TUCUMÁN

El streaming del partido entre Rosario Central y Atlético Tucumán se podrá disfrutar a través de Cablevisión Flow (Argentina) o DirecTV Play. En el primer caso hay planes con un costo que va de los 100 a los 951 pesos y que está disponible para PC, MAC, Chrome web Browser y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior), o para los clientes de Cablevisión HD. La segunda opción es exclusiva para clientes de DirecTV.

ALINEACIONES PROBABLES: ROSARIO CENTRAL VS. ATLÉTICO TUCUMÁN

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral y Risso Patrón; Guillermo Acosta, Juan Mercier, Rodrigo Aliendro y Barbona; Luis Rodríguez y Mauro Matos.

Entrenador: Ricardo Zielinski.

Rosario Central: Ledesma; Bettini, Ortiz, Cabezas o E. Gómez, Parot; Camacho, Ortigoza, Gil, Carrizo; Herrera o Lovera, Zampedri.

Entrenador: Edgardo Bauza.