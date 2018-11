Real Madrid vs Celta EN VIVO: chocan en partidazo por la Liga Santander

Real Madrid vs Celta se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la jornada 12 de la Liga Santander. El partido se jugará este domingo 11 de noviembre (2:45 p.m./hora peruana) en el Estadio de Balaídos. La transmisión estará a cargo de ESPN2, y las incidencias las puedes seguir por Libero.pe.

El Celta de Vigo, de vuelta a su mejor versión gracias a la pegada de Iago Aspas y Maxi Gómez, supondrá una exigente prueba para Santiago Solari, necesitado de un triunfo para seguir reconduciendo el camino del Real Madrid.

El técnico argentino ha logrado que los jugadores del Real Madrid ofrezcan una mejor versión respecto a cuando estaba Julen Lopetegui, lo que ha devenido en tres triunfos consecutivos ante Melilla, Real Valladolid y Viktoria Plzen. Con Solari, cero goles encajados en tres partidos y el regreso de la pegada perdida con una media de tantos superior a los tres goles por duelo.

Así llegará el Real Madrid a la cita de Vigo, estadio siempre duro, con Santiago Solari de nuevo tomando decisiones. Anda con lo justo en defensa, donde como mucho recuperará a Dani Carvajal corto de ritmo como para jugar. La apuesta por Odriozola y Reguilón ha salido bien y tendrán continuidad. Serán baja Marcelo, Raphael Varane y Jesús Vallejo.

Las decisiones llegarán de centro del campo en adelante con jugadores importantes como Isco esperando más después de tres suplencias consecutivas. Él o Marco Asensio completarán la nómina junto a Casemiro, Kroos y Modric, con Bale y Benzema en punta deseosos de extender su racha goleadora, claves en la resurrección liguera de un Real Madrid que salió derrotado en sus tres últimas salidas (Sevilla, Alavés y Barcelona) y necesita vencer a domicilio. No lo hace desde el 26 de agosto en Girona (1-4).

Iago Aspas y Maxi Gómez, que regresó tras su lesión con un doblete frente al Real Betis, serán la principal amenaza del Celta para el Real Madrid.

El técnico Antonio Mohamed ya tiene definido su once para recibir al vigente campeón de Europa, aunque no lo ha querido desvelar. No obstante, todo hace pensar que Sergio Álvarez se mantendrá en la portería, con Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia y Juncá en la línea defensiva.

Punto y final a una intensa, y muy luviosa, semana de entrenamientos. ☔️ ¡Preparados para afrontar el #CeltaRealMadrid! 💙 ¡HALA CELTA! pic.twitter.com/wPENx8ZmUN — RC Celta (@RCCelta) 10 de noviembre de 2018

Okay repetirá junto a Beltrán en la medular, ya que el eslovaco Lobotka, el "motor" celeste, sigue lesionado. Brais Méndez completará el centro del campo. Aspas y Maxi Gómez son fijos en la línea de ataque, la cual completará Sofiane Boufal, por lo que Emre Mor y Andrew Hjulsager, decisivo en el Benito Villamarín, empezarán en el banquillo.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Celta:

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos; Bale, Modric, Asensio; Benzema.

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Juncá; Okay, Beltrán, Brais Méndez; Aspas, Boufal, Maxi Gómez.

Horarios del Real Madrid vs Celta:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2:45 p.m.

Estados Unidos: 2:45 p.m. (ET) / 11:45 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 1:45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3:45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4:45 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9:45 p.m.

Canales del Real Madrid vs Celta:

ESPN 2 (625 y 1623 en DirecTV, 506 en MovistarTV)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs Celta?

En Internet el duelo Real Madrid vs Celta, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.