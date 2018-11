Boca vs River: Barros Schelotto y su fastidio tras el empate en la 'Bombonera' [VIDEO]

Boca Juniors no pudo imponerse de local en la 'Bombonera' y empató 2 a 2 contra River Plate en el partido de ida por la final de Copa Libertadores. Uno de los más molestos con este resultado fue el Guillermo Barros Schelotto.

El técnico xeneize sabe que este resultado complica sus oportunidades de ser campeones y a penas acabado el encuentro mostró su fastidio con una frase muy fuerte: "Teníamos que haber ganado", esas fueron sus primeras palabras en caliente.

Sin embargo, en conferencia de prensa el 'Mellizo' declaró lo siguiente: "Creo que hoy se jugó una final de alto nivel tanto Boca y River. Quedan 90 minutos igual, más allá de no haber ganado hoy en nuestra cancha creo que la calidad de los jugadores que tienen Boca como River hacen que el resultado siga abierto".

Además, mostró su pena y le restó mérito al rival: "Me voy con el dolor de que íbamos ganando dos veces y nos alcanzaron dos veces y no es que fueron superiores. Aprovecharon los balones quietos".

Finalmente el estratega destacó la actitud del equipo:"Creo que estuvimos a la altura.Nos pusimos dos veces en ventaja y no pudimos sostenerla, en una pelota quieta lamentablemente nos empatan. Me deja contento la actitud, me deja contento que lo fuimos a buscar y que tuvimos el partido en nuestras manos".

Es importante recordar que el duelo de vuelta entre Boca Juniors y River Plate será el sábado 24, en la gran definición del título de Copa Libertadores 2018.