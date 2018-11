¡Pelea en el ‘Fortín’ por Abram! Presidente de Vélez enojado con Gareca: “Estoy muy caliente”

Sergio Rapisarda, presidente de Vélez Sarsfield, no tomó nada bien la negativa del permiso que solicitó a la Selección Peruana para contar con Luis Abram en el partido de esta noche ante San Lorenzo.

El mandamás del ‘Fortín’ aseguró que no entiende los motivos de la decisión de Ricardo Gareca para no ceder al defensor peruano, pues tuvo la misma petición con las selecciones de Argentina y Ecuador, en las que encontró respuestas positivas.

"Hablamos con el cuerpo técnico de la AFA por Gastón Giménez y todo bien, lo mismo con la federación ecuatoriana por Alexander Domínguez... Pero con Gareca por Abram la respuesta fue no, me llamó mucho la atención. Me ha caído mal. Lo tenías 10 horas después, Flaco querido...", enfatizó con molestia Rapisarda.

🔵 La Federación Peruana de Fútbol no cedió en postergar el arribo de Luis Abram a su seleccionado. De este modo, el defensor quedó descartado de la convocatoria para enfrentar a San Lorenzo este lunes. pic.twitter.com/Eya23qrjoA — Vélez Sarsfield (@Velez) 11 de noviembre de 2018

Además, sostuvo que no es la única molestia que lo aqueja pues la desorganización en el calendario del torneo argentino le juega en contra de su plantel y el resto de equipos, luego que la postergación del partido frente a San Lorenzo, que debió jugarse el domingo.

"Estoy tan caliente como cualquier hincha... Esto comienza mal desde el primer día... Cuando llegué a la Superliga el torneo iba a estar de punta apunta el día en que se iba a jugar cada uno de los partidos porque estaría bien armado... Hay desprolijidades, negligencias, estamos en desacuerdo con lo que están haciendo", manifestó Sergio Rapisarda.

EL DATO

Ricardo Gareca se declaró hincha de Vélez Sarsfield, donde jugó tres años y dirigió cuatro. Además recomendó a Luis Abram.