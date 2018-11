Jordi Alba: "Nunca tuve algún problema con Luis Enrique"

Este martes, Jordi Alba decidió acabar con los rumores al asegurar que no existe algún tipo de problema con Luis Enrique, técnico de España, que lo dejó fuera de la convocatoria ante Gales e Inglaterra. Por todo lo contrario, le guarda un cierto cariño por el apoyo brindado.

El lateral del Barcelona atendió a los medios de comunicación y dejó en claro que su ausencia en la pasada fecha FIFA se debió a una decisión técnica y no por algún tema extrafutbolístico. Es que se especuló que el defensor le había faltado el respeto a 'Lucho'.

"Me ayudó muchísimo en el Barça y jamás tuve una palabra mala para él. La última temporada tuve pocos minutos, pero ningún problema con él. No, no pasó nada con él, nunca discutimos", puntualizó Jordi Alba en la conferencia de prensa.

Alba viene encajando una temporada de ensueño con el cuadro culé, donde registra 2 dianas en 17 cotejos, y ello le valió para volver a ser tomado en cuenta por Luis Enrique. Ahora, el defensor hispano deberá retribuir la confianza en los duelos ante Croacia y Bosnia.

EL DATO:

Luis Enrique conquistó 9 títulos como entrenador del Barcelona.