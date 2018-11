Gol de Zlatan Ibrahimovic fue elegido como el mejor del año en Estados Unidos [VIDEO]

Zlatan Ibrahimovic no para de recibir distinciones. El delantero de Los Ángeles Galaxy se llevó el premio al mejor gol de la MLS debido al tanto que marcó cuando hizo su debut en Estados Unidos.

El exjugador del Barcelona jugó su primer encuentro ante Los Ángeles FC y fue una pieza vital en la victoria de su equipo ya que fue el gestor de la remontada para darle la victoria a su club por 4-3 en el StubHub Center de California.

Ibrahimovic aprovechó una jugada dividida y sin que el balón caiga al piso, sacó el derechazo para batir al arquero contrario y poner el empate transitorio. Debido a esta gran definición, la MLS dio a conocer a través de su portal digital que el ganador fue el sueco, gracias a la elección de los aficionados.

Fueron 16 anotaciones los nominados imponiéndose el golazo marcado por el delantero europeo de 37 años de edad, quien en aquel recordado encuentro, marcó un doblete para darle la victoria a LA Galaxy en el final.

'Ibra' ha disputado 27 encuentros desde que arribó a la MLS y lleva 22 tantos además de asistir hasta en 10 ocasiones a sus compañeros, o que lo han hecho uno de los jugadores más valiosos de la liga norteamericana.

The 2018 MLS Goal of the Year belongs to Zlatan Ibrahimović for THIS strike in his debut 🔥🦁 pic.twitter.com/ofAjPCDuKb