¿Ventaja? La petición que hizo el presidente de River Plate para el vestuario de Boca Juniors

Luego de disputar el primer partido de la final de la Copa Libertadores, el presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, se quedó con el sinsabor que pasó el elenco del ‘Millonario’ en los vestuarios de La Bombonera al ser allanados “de forma agresiva” por la Policía, por lo que pidió que no hagan lo mismo contra su contendor en el Estadio Monumental.

D’Onofrio manifestó que lo ocurrido el último domingo afecta la tranquilidad del equipo visitante, atreviéndose a hacer pública su molestia con las autoridades y pidiendo consideración con Boca Juniors cuando vaya al Estadio Antonio Vespucio Liberti.

"Yo lo que pido, honestamente a las autoridades que tomaron esta medida, que no se lo hagan a Boca cuando vengan. Por favor, no le hagan esta agresión. No sirve para nada. ¿Qué pueden tener adentro de sus baúles? ¿Qué creen que pueda ocurrir? No lo hagan. River no necesita que hagan eso", manifestó a DirecTV Sports.

Además, Rodolfo D’Onofrio reveló los detalles del episodio que pasó el plantel de River. "El allanamiento realmente fue desmesurado, fuera de lugar. Fue una requisa con perros y abriendo... La verdad, fue algo agresivo. No tiene ninguna lógica para entrar a un vestuario", sentenció.

EL DATO

Rodolfo D’Onofrio confesó que está a puertas de ingresar a la política del Estado de Argentina.