Iker Casillas asegura que si Real Madrid lo llama vuelve sin pensarlo [VIDEO]

Real Madrid está empezando a encontrar la brújula de la victoria nuevamente tras la llegada de Santiago Solari como nuevo director técnico oficial luego de la destitución de Julen Lopetegui por los pésimos resultados que consiguió desde el inicio de la temporada. No caben dudas de que uno de los puestos que más se ha cuestionado es la portería y eso lo sabe muy bien Iker Casillas.

El ex portero del Real Madrid habló para 'Universo Valdano' y ha confesado que no pensaría más de dos veces si lo vuelven a llamar desde la 'Casa Blanca'. Además, también aseguró que extraña jugar en la Selección de España y que estaría encantado de volver a representar a su país así sea solo en partidos amistosos.

"Si me llama la Selección, ¿volvería? Encantado. Si me llama el Real Madrid, ¿volvería? Por supuesto. Yo no puedo olvidar el lugar en el que me he criado", fueron las primeras palabras que se ha podido ver en el adelanto que ha compartido el canal 'Movistar+' a través de su cuenta oficial de Twitter.

Más allá de las buenas palabras que ha tenido Iker Casillas mostrando su deseo de volver al Real Madrid, también ha asegurado que no se equivocó en dejar al equipo en el 2015 al subirse a un avión con destino a Portugal. "Creo que se ha dado un paso acertado. Creo que si hubiera seguido en el Real Madrid, yo habría tenido un final peor que el que tuve".