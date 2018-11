¿Dejará Real Madrid ir a Vinícius Junior al Sudamericano Sub-20?

Vinícius Junior ha mostrado su deseo de estar presente con su Selección Sub-20 en el Sudamericano que se va a disputar en Chile el siguiente año, pero el Real Madrid se opone a querer soltarlo debido a que Santiago Solari lo necesita en el primer equipo para afrontar los partidos de la Liga Santander.

Los clubes no están obligados a dejar salir a sus futbolistas cuando la competición no es de categorías mayores (absolutas). En este caso, Vinícius Junior está en la Selección de Brasil, pero en la categoría la Sub-20 y se está preparando para lo que será el próximo Sudamericano. La 'Casa Blanca' quiere que el joven delantero siga bajo las órdenes de Solari para que esté disponible durante toda la temporada.

Ante esto, el seleccionador del conjunto brasileño, Carlos Amadeu, habló al respecto asegurando que ya sabía esta decisión: "Es seguro que Vinícius no estará en el Sudamericano. La voluntad de los jugadores es muy clara y él quiere estar aquí. Digo que Vinícius no será liberado porque estuve allí, conversé con ellos y me dijeron eso. De igual manera él me ha dicho 'profesor, yo voy a insistir'. Él quiere estar".

El delantero de 18 años está más que seguro que estará presente en el Sudamericano Sub-20 y dio pistas de ello en la última conferencia de prensa en la que estuvo presente al decir que "este es un amistoso importante porque nos vendrá bien para prepararnos para el Sudamericano".