¿SERÁ CAVANI? Real Madrid fichará a un '9' en enero

Debido a la falta de gol que viene padeciendo Real Madrid en lo que va de la temporada, la contratación de un '9' de talla mundial en el mes de enero, se cae de madura. Lamentablemente para los intereses de la 'Casa Blanca' la irregularidad de Karim Benzema y la falta de gol de Gareth Bale son dos problemas que lo llevan a tomar la decisión.

Si bien el delantero francés ha despertado en los últimos partidos, el delantero galés continúa con la pólvora mojada y ya suma 8 partidos ligueros sin marcar, su peor racha desde que llegó al Madrid. Mientras tanto, Mariano, uno de los fichajes de la campaña, no viene recibiendo las oportunidades deseadas y su presencia pasa casi desapercibida.

En ese marco, la prensa española especula con el posible fichaje de un centrodelantero en la 'Casa Blanca' y hasta lanza a los posibles candidatos. Entre las opciones aparecen dos 'veteranos' pero garantía de gol como Radamel Falcao y Zlatan Ibrahimovic.

El colombiano de 33 años es un goleador nato y no la pasa bien en el Mónaco. No obstante, tiene contrato con el 'Principado' hasta el 2020 y el Real no está dispuesto a desembolsar varios millones por un delantero maduro. Mientras que en el caso del sueco, este podría llegar como jugador libre directamente de la MLS en el 2019, apenas lo llamen.

Otra opción es Edinson Cavani, el uruguayo que ya antes ha estado dentro de las alternativas para reforzar el ataque blanco busca todas las salidas posibles del PSG. El Nápoli también lo desea pero la idea de jugar en Madrid lo seduce; no obstante los 65 millones de euros que valen su pase complican la operación.

Las últimas semanas del 2018 serán claves en los directorios del Real Madrid, pues la idea es definir al nuevo fichaje antes del 1 de enero. Santiago Solari necesita todos los goles posibles para mantener al Real en lo más alto de Europa.