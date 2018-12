¿Isco está gordo? La imagen del español que está generando polémica [FOTOS]

Isco Alarcón nuevamente no fue tomado en cuenta desde el primer minuto, aunque ahora fue el tercer cambio dentro del Real Madrid en la Liga Santander, no termina siendo algo justo para muchos aficionados 'madridistas'. El enganche español antes de ingresar al partido de hoy contra Valencia, se dejó ver mientras calentaba y las redes sociales se incendiaron por su estado físico.

Aunque no fue de la partida ante el Valencia CF, el ex futbolista de Málaga y engreído de Luis Enrique en la Selección Española, estuvo predispuesto para jugar el tiempo que fuese prudente. No se mostró triste ni molesto cuando el técnico lo llamó para que entre al minuto 80.

Se paró para ser la última sustitución del Real Madrid y en el momento donde pasaban la repetición vía televisión oficial, se pudo ver cómo se quitaba la ropa de entrenamiento para entrar a la cancha y su imagen descuidada se noto de sobremanera en sus caderas, donde las pronunciadas muestras de excesiva grasa destacan.

Esto encendió las redes sociales donde todos hablaron sobre su momento en el Real Madrid, siendo claramente 'blanco' de críticas por su poco profesionalismo a la hora de estar enchufado para jugar con la camiseta de 'El Merengue'. Hasta el momento Isco ha jugado muy poco con Solari como DT y este sería el principal motivo para tenerlo como suplente.

EL DATO:

Isco Alarcón fue operado de la apendicitis esta temporada, eso le obligó a descansar durante un par de semanas.