Riquelme cuestionó que el River vs Boca se juegue en Madrid: "Va a ser el amistoso más caro de la historia"

El histórico Juan Román Riquelme expresó su indignación porque la final de la Copa Libertadores entre River vs Boca se trasladará hasta España. En ese contexto, consideró que ante ello dejó de ser un "superclásico" para ser un amistoso más.



El emblemático exjugador de Boca Juniors consideró que "es triste" que el superclásico se juegue fuera de Argentina.

"Hay pocas cosas que son nuestras como el asado, el mate, el dulce de leche… el Superclásico es nuestro y nos lo acaban de quitar. No es nada lindo, era nuestra fiesta, en nuestro país, con los dos equipos más grandes, que pusieron al fútbol argentino en lo más alto. Es triste que se juegue afuera", aseguró en entrevista con Radio Mitre.



Para Riquelme, la final de la Copa Libertadores perdió relevancia al jugarse fuera de Sudamérica.



"Va a ser el amistoso más caro de la historia. El Superclásico en algún momento se tiene que volver a jugar… ¿lo vamos a jugar en otro país? Cuando se juegue el año que viene y las cosas sean normales, vamos a preguntarnos por qué no se pudo jugar este", indicó.



Finalmente, Riquelme dejó un demoledor mensaje por la decisión de la Conmebol de trasladar el River vs Boca a España.



"Es lo mismo que pensemos en jugar la final de la Champions entre el Barcelona y el Real Madrid en cancha de Boca o River, no tiene nada que ver. Sin dudas es una derrota para el fútbol argentino. No fue nada bueno lo que pasó. Se perdió todo llevándola a Europa. Ojalá gane Boca, pero creo que la final se va a jugar porque uno de los dos tiene que ir al Mundial de Clubes", sentenció.

Dato

El River vs Boca se realizará el domingo 9 de diciembre a las 2.30 p.m. (hora peruana)