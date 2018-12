La Copa Libertadores ya llegó a las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu [VIDEO]

La espera terminó. Luego de que se haya postergado dos veces la final de vuelta de la Copa Libertadores, hoy pareciera no haber problemas para que se desarrolle el encuentro con normalidad. Lo único que no es normal, para muchas personas, es que este cotejo lo hayan llevado hasta la capital de España. Exactamente en el Estadio Santiago Bernabéu, donde es local el Real Madrid, multicampeón de Europa. Boca Juniors y River Plate buscarán la gloria en este coloso.

El trofeo que levantará el campeón ya llegó al Estadio Santiago Bernabéu. No caben dudas de que la expectativa no es la misma debido a todos los problemas que sucedieron en las afueras del estadio de River Plate hace dos semanas. Sin embargo, ambos equipos han viajado con toda la ilusión de llevarse la Copa a casa y no caben dudas de que mostrarán su mejor juego para ser campeones esta tarde -noche en Madrid- en la 'Casa Blanca'.

Recordemos que en el partido de ida, jugado sin problema alguno en La Bombonera, quedó igualado 2-2. Fue un partidazo por cómo se dio. El primer golpe lo dio Boca Juniors con un gol de Wanchope Ábila y un minuto después River Plate puso el empate con una definición exquisita de Lucas Pratto. Antes de que finalice la primera parte, Darío Benedetto decretó el 2-1 con un cabezazo imposible de atajar. Lamentablemente, para los intereses 'Xeneizes', Izquierdoz metió un autogol que puso el empate en la etapa complementaria.

Varios hinchas han viajado desde Argentina hasta Madrid para presenciar el 'Superclásico', encuentro que han denominado como 'La Final del Mundo'. Se espera a que la policía española evite cualquier incidente entre ambas barras y que ayuden a los equipos a llegar sin problema alguno al estadio. Hinchas de ambos equipos se encuentran en estos precisos instantes fuera del hotel de concentración de sus equipos, haciendo un banderazo apoyándolos.