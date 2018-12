Cristiano Ronaldo: "Me gustaría que Lionel Messi venga a Italia algún día"

Cristiano Ronaldo está viviendo un momento espectacular en Italia. Desde que llegó a la Juventus, afirma que todos lo trataron bien incluyendo a la prensa, con quienes ya ha hablado en más de una oportunidad. Esta vez, decidió contarle a 'Il Corriere dello Sport' cómo está viviendo en Turín luego de su llegada a su nuevo equipo y también se animó a hablar sobre Lionel Messi, uno de sus máximos rivales a nivel personal.

"Genial, en serio. La prensa siempre habla bien de mí. Me gusta el lugar, la gente y el club. La Juventus es fantástica, muy organizada y con jugadores muy trabajadores. Me impresionó de inmediato", fueron las primeras palabras de Cristiano Ronaldo. El atacante luso asegura que está muy feliz de haber llegado a la Juventus y que se siente como en casa. Cuando le pidieron hablar de algunos jugadores, dijo que no sería justo hablar de mencionar solo a algunos.

A pesar de eso, le preguntaron sobre Lionel Messi. Cuando 'CR7' estaba en las filas del Real Madrid, siempre peleó con 'La Pulga' para quedarse con todos los galardones personales que entrega LaLiga. Se atrevieron a preguntarle si en algún momento le tuvo miedo al buen momento que pasó el argentino con la camiseta del Barcelona cuando le ganó todos los premios, pero su respuesta fue negativa.

"Nunca he temido a Messi. Tal vez él me necesite más... Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera a Italia algún día. Como yo, que acepte el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo", fueron las últimas palabras de Cristiano Ronaldo acerca del popular 'Leo'.