Rafa Benítez y el brutal dardo envenenado al 'Pep': "No ha revolucionado el fútbol"

El Rafa Benítez no cree en santos. El estratega del Newcastle entró con el puntapié arriba y no tuvo reparos en afirmar que Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, no ha revolucionado el fútbol. Dichas declaraciones vienen generando un gran revuelo.

Para Benítez, Guardiola es un buen técnico pero no es el único que predica el juego ofensivo. Es que a su largo de su carrera ha visto conjuntos con ese estilo, incluso más letales que el propio 'City'.

'Rafa' siempre se ha caracterizado por guardar compostura y ser amable con los periodistas, sin embargo, el español dejó ver su otro rostro en la última conferencia de prensa. Uno de los reporteros le preguntó sobre el estilo que tiene el 'Pep' para ganar sus partidos.

"¿Si Guardiola ha revolucionado la manera de atacar? He visto a otros equipos atacar de manera tan ofensiva durante mi carrera y no es justo decir algo así. La verdadera diferencia es internet, las redes sociales, la televisión", disparó.

El entrenador del Newcastle se mostró incómodo con dicha pregunta y solo atinó a responder lo que viene diciendo desde hace un par de meses atrás: "Guardiola le está yendo bien porque tiene buenos jugadores. Nada más".

EL DATO:

Josep Guardiola registra 3 títulos como entrenador del Manchester City: Copa de la Liga, Premier League y Community Shield.