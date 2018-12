Joven promesa del fútbol francés medita su retiro de la actividad profesional con tan solo 22 años

La carreta de un futbolista puede ser corta, tal vez unos 10 o 15 años podría ser el tiempo estimado que un jugador pueda ejercer la actividad profesional. Sin embargo, las lesiones podrían acotar este tiempo dependiendo de su gravedad.

Y este es el caso del atacante francés, actualmente en el Bayern Múnich, Kingsley Coman, quien volvió a jugar con el primer equipo alemán el pasado 01 de diciembre luego de varios meses fuera de las canchas.

El internacional francés fue parte del equipo galo que llegó hasta la final de la Eurocopa 2016; sin embargo, no pudo asistir al Mundial Rusia 2018 por las constantes lesiones que ha sufrido en su corta carrera.

Por ello, en una reciente entrevista con ‘TF1’, Kingsley Coman deslizo la posibilidad del retiro de la actividad profesional de volver a sufrir una lesión de gravedad. Asimismo, afirmó que no tendría problema de vivir una vida normal y anónima a sus cortos 22 años.

"La lesión fue como el fin del mundo para mí, espero no volver a experimentarla. No aceptaré una tercera operación, ya es suficiente, talvez mi pie no está hecho para ello. Me iré, viviré otra vida, una anónima", afirmó Kingsley Coman.

EL DATO

Kingsley Coman formó parte del equipo de Juventus que llegó a la final de la Champions League y que perdió por 3-1 ante el Barcelona de España.