Se suspendió el partido de Vallejo-Nacional y el Peñarol-Barcelona

César Vallejo viajó hasta tierras uruguayas para afrontar un cuadrangular amistoso con Peñarol, Nacional y Barcelona SC. El primer partido terminó 4-2 en contra ante el club ecuatoriano y hoy miércoles iba a jugar por el tercer puesto. Sin embargo y contra todo pronóstico ambos encuentros fueron suspendidos.

Y es que el conjunto dirigido por José ‘Chemo’ del Solar iba a enfrentarse a los ‘albos’ en el Estadio Profesor Alberto Suppici. ¿Qué pasó? La decisión fue tomada por el gremio de árbitros debido a que no se habría cumplido con un protocolo estipulado: un cambio repentino en la designación de colegiados.

Y es que el martes a altas horas de la noche, Tenfield -la productora encargada de la emisión de los cotejos- comunicó a la Asociación Uruguaya de Fútbol el cambio de la terna de jueces para el Vallejo-Nacional: colocaron a Marcelo Larrama, Sebastián Aldecur y a Sebastián Martiní.

A la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol no le gustó este cambio sorpresivo y emitió un comunicado: "A los efectos de la aplicación del presente documento y de su eficacia, todos los encuentros que se disputen con equipos afiliados a la AUF, ya sean oficiales como amistosos, deberán necesariamente ser dirigidos por árbitros que integren los registros oficiales de la AUF".

Con esta misiva, los de la Asociación decidieron no participar en el torneo de verano. "No se juega ninguno de los dos partidos. A esta hora están suspendidos. Por lo que tengo entendido, Nacional no salió de Los Céspedes y no va a viajar porque no le dan los tiempos", dijo el Marcelo De León, presidente de Audaf.

EL DATO

Peñarol y Barcelona iban a jugar la final del cuadrangular amistoso.