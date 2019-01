Relator chileno: "Nos eliminan por 'ratonear' y por ser mediocres" [VIDEO]

Chile vive una de sus peores crisis en la última década. La no clasificación a la Copa del Mundo Rusia 2018 inició la preocupación que hoy habita en los hinchas de la 'Roja', periodistas y en los propios dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile.

La llegada de Marcelo Bielsa en el 2007 permitió que a la 'Estrella Solitaria' recuperar los laureles, esos mismos que lograron que termine tercera en su Mundial realizado en 1962. Dicha línea fue seguida por Jorge Sampaoli, quién reemplazo al 'Loco' en el banquillo, pero desde la partida del 'Hombrecito', la 'Roja' no volvió a ser la misma.

Juan Antonio Pizzi trató de mantener la idea, pero su filosofía pasaba más por un juego pausado. Esto, para los periodistas chilenos, fue el inicio de la debacle que terminó siendo la no asistencia a la Copa del Mundo realizada en el país de Vladimir Putin.

"Cuando se 'ratonea'. Cuando se es mediocre. Cuando se hace todo para no ganar. Cuando no tienes méritos de estar allí. Cuando no tienes idea de lo que haces, permites que tus jugadores terminen en su área y llorando sobre el terreno", arremetió Francisco Eguiluz, luego de repetir en seis ocasiones "gol de Colombia", denotando incertidumbre y vacío.

"Chile 'ratoneando'. Chile mostrando una cara vergonzosa. Chile con un técnico que da vergüenza. Chile ha sido eliminado en su torneo. Un fracaso espantoso. Con un técnico mediocre, que no tiene idea de lo que hace y que volvió a mostrar porqué no puede estar al mando de una selección nacional [...] Con Arturo Salah y Héctor Robles retrocedimos 30 años. No merecemos esto", disparó.