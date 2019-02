Peñarol vs Nacional EN VIVO partido por la 'Supercopa Uruguaya 2019'

EN VIVO │ Un partido para la agenda dentro del recuerdo en el fútbol uruguayo, porque Nacional y Peñarol estarán jugando este domingo el primer título oficial de la temporada 2019, este trofeo se llama 'La Supercopa Uruguaya', que se designa como un enfrentamiento entre el último campeón uruguayo con el último ganador del Torneo Intermedio 2018, una combinación que no tiene pierde.

EN VIVO │ El equipo del 'Carbonero' buscará mantener su corona que obtuvo en 2018 cuando en la primera edición de la Supercopa, ganó con todas sus facultades al 'Bolso Tricolor' por 1-3 gracias a los tantos del primer capitán, Cristian 'El Cebolla' Rodríguez, el ecuatoriano Fidel 'Neymar' Martinez y el argentino Maximiliano 'El Maxi' Rodríguez. En un partido que importó muchísimo en las emociones, debido a que el argentino anotó en el minuto final y celebraron todos.

La palabra del entrenador de Nacional; Eduardo Domínguez, fue muy prudente porque sabe que este cotejo es importante para su estancia en el equipo 'Tricolor': "Prácticamente no hemos entrenado con la totalidad del equipo. Sabíamos que este proceso de renovación sería lento”. Destacando también que hoy están bien físicamente, pero depende mucho de la jerarquía que muestre un jugador como Gonzalo Bergessio.

"Sabíamos lo que nos puede dar Bergessio. En todo momento el presidente me manifestó que me quedara tranquilo porque estaba atrás de la renovación. Sabemos que suplantar 20 goles no iba a ser sencillo, cuando en un momento parecía que se alejaba. Entendíamos todos que Gonzalo fue muy importante el año pasado. Hoy que esté con nosotros es una alegría para todos”, sentenció en la previa ante Peñarol.

'El Aurinegro' tendrá algunas variantes importantes con respecto a los partidos que ha tenido en la última temporada ante Nacional, por eso el técnico Diego López tendrá que mover sus piezas para sorprender al 'rival de toda la vida'. Gracias a la incursión de futbolistas importantes en renombre: Joaquín Arzura, Mathías Cardaccio, Felipe Carvalho, Felipe Carballo, Gustavo Lorenzetti y también el histórico Álvaro Pereira.

Peñarol 2-0 Nacional │ Torneo de Verano 2019

ALINEACIONES PROBABLES │ PEÑAROL VS NACIONAL:

XI Peñarol: Dawson; González, Formiliano, Martinez, Hernández; Pereira, Gargano, Rodríguez, Estoyanoff; Canobbio, Fernández.

XI Nacional: Conde; Zunino, García, Carvalho, Pereira; Carballo, Arzura, Neves, Rodríguez; Fernández, Bergessio.

Nacional 1-1 Peñarol │ Primera División 2018

GUÍA TV │ PEÑAROL VS NACIONAL:

Internacional: GOLTV Play

Estados Unidos: GolTV Espanol, GOLTV

HORARIOS DEL TIGRES VS SANTOS LAGUNA EN VIVO ONLINE:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: Medianoche. (día siguiente)

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE PEÑAROL VS NACIONAL?

En Internet el duelo entre PEÑAROL VS NACIONAL, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Nacional 0-2 Peñarol │ Primera División 2017