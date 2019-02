Real Madrid vs Alavés EN VIVO EN DIRECTO por la fecha 22 de la Liga Santander

Este domingo EN DIRECTO desde el estadio Santiago Bernabéu (2:45 p.m. / hora peruana), Real Madrid vs Alavés se enfrentan EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports por la fecha 22 de la Liga Santander. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias al instante para que no te pierdas ninguna jugada.

El Real Madrid llega en su mejor momento. El equipo de Santiago Solari viene de 4 triunfos consecutivos, pero además sabe que todos los partidos son diferentes. Sin embargo, en la ‘Casa Blanca’ saben que por delantero se le viene partidos muy complicados como enfrentar a la Liga y la Champions y, es ahí el dilema de si mandar a su mejor equipo o guardar jugadores para el duelo del miércoles contra Barcelona.

“Estamos en un buen momento, todos los jugadores están metidos en la competición, es mérito de ellos a nivel individual y colectivo. Son una familia y los veo fenomenal”, señaló Solari para luego hablar del rival: “Espero un rival que nos pondrá las cosas complicadas, están haciendo una gran campaña y tendremos que afrontarlo con la máxima concentración”

Mientras tanto, Alavés llega en un momento complicado por los resultado pues hace tres partidos que no gana. Sin embargo, en la tabla de posiciones no anda tan mal al ubicarse sexto con 32 puntos que le permite estar en la zona de clasificación para la próxima Europa League.

Real Madrid vs Alavés EN VIVO | posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Bale.

Deportivo Alavés: Pacheco; Navarro, Laguardia, Maripán, Duarte; Pina, Manu García, Wakaso; Jony, Bastón, Calleri.

Fecha: domingo 3 de febrero

Estadio: Santiago Bernabéu

Árbitro: Jaime Latre

