Mauricio Affonso habló a solas con LÍBERO de Alianza, Russo, Bengoechea y más [VIDEO]

Diego Sotomayor

Como Batman en sus frenéticas noches de luchas titánicas, Mauricio Affonso vivió el crepúsculo de su colorida historia con Barcelona, durante la 'Noche Blanquiazul', en una jornada para evocarla de vez en vez, entre goles y penales errados...

- ¿Qué fue lo que te dijo Russo después del partido?

En el vestuario nos felicitó y todo muy buen. Ahora seguir preparándonos. No hay tiempo para festejar.

- ¿Te seguirá dejando patear los penales?

(Risas) Pienso que sí. Penales todo jugador erra. Nunca me había pasado fallar dos penales...

- Palermo falló tres con Boca...

Es verdad, pero él no hizo ninguno. Yo tuve la suerte de hacer tres. Son cosas que un jugador tiene que vivir y todo sirve para aprender.

- ¿Qué enseñanza te dejó el 2018?

Fue un año positivo. Me pude acoplar rápido. Agradezco al cuerpo técnico que me ayudó. Hicimos muchas cosas buenas, lástima lo de la final pero siempre hay revanchas.

- ¿Te sorprendió la salida de Bengoechea?

Y... son decisiones personales. Sabía los motivos que tenía para decidir si iba a volver o no. Y bueno, cada uno piensa en el futuro. Respetamos la decisión de él y esperamos que para el futuro se pueda venir lo mejor para él.

- Y cuando te enteraste de la llegada de Russo, ¿cuál fue tu primera impresión?

No voy a descubrir nada lo que es Miguel. Su trayectoria, sus títulos. Es muy importante y lo estamos viviendo a día a día. Estamos aprendiendo mucho de él.

- Alianza es uno de los grandes del Perú, ¿pero sientes que la llegada de Russo hace que River, Inter tengan más cuidado cuando los enfrente?

Si. Hoy en día todos tratan a estudiar a los equipos, sean chicos o grandes. Ellos no van a dejar nada al azar. Nosotros nos estamos preparando, somos un equipo grande y vamos hacer todo lo posible para pasar a la siguiente fase.

- Hablemos de los hinchada blanquiazul... ¿Qué es lo más bonito que han hecho por ti?

El cariño que me ha brindado del primer día que llegué. Lo siento así. Me dieron mucha confianza. Eso me da más ganas de cada vez que salgo a la cancha dejar todo por esta camiseta y darle alegrías a ellos.

- ¿Qué significa Alianza para ti?

Una gran institución que me está haciendo vivir cosas muy lindas. Pienso que la edad del jugador también incide, la experiencia también. Por ahí cuando uno es chico no se da cuenta, pero cuando hay algo de experiencia lo valora. Lo estoy disfrutando día a día.

- ¿Jugarías por otro equipo en el Perú?

En este momento solo pienso en Alianza y nada más...

- Te lo pregunto porque han habido casos. El último Hohberg...

Todos los jugadores somos profesionales, también tenemos que pensar en el trabajo que nos da el fútbol. Él habrá sus motivos para tomar su decisión. Lo mejor para él.

- ¿Eres de ver la repetición de los partidos cuando pierdes?

Sí, claro. Me gustan ver los partidos, sea victoria, empate o derrota. Es bueno porque ayudan a corregir los errores.

- ¿Te sentirías indignado si una persona que no sea futbolista entre a la cancha y juegue contra tu equipo como sucedió en el partido de Cristal con Emelec?

Nunca me tocó vivir eso. Por ahí puede ser un momento incómodo...

- ¿Qué tal Lima? ¿Ya te acostumbraste al tráfico?

Sí, ya. ¡Ufff! Complicado pero ya me acostumbré. A tener paciencia.

- Si hablamos de comidas, ¿qué plato te gusta?

El lomo saltado

- Si pudieras cambiar algo en el país, ¿qué sería?

Que halla un poco más de sol. Son muchos días nublados aquí.

- ¿Cómo te ves a fin de año?

No quiero proyectarme a fin de año. Quiero vivir día a día, disfrutar de Alianza y conseguir los objetivos paso a paso, con calma.