Ricardo Gareca: “Sería bueno que Cueva se establezca dos años en un mismo lugar” [VIDEO]

Desde hace unas semanas, Christian Cueva fue vinculado con Independiente de Argentina, pero en las últimas horas se informó desde Argentina que el pase se cayó. El DT de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, al tanto del regreso del volante al fútbol de Sudamérica, habló sobre el fichaje fallido y dio su opinión sobre el presente de atraviesa su dirigido, sin guardarse algo.

“De acuerdo a lo que me habían dicho, estaba prácticamente cerrado. No se de los pormenores por lo que se cayó. Si no se hace, que se enfoque en su club. Ya tiene conocimiento de la liga, lugar, de sus compañeros. Es tratar de directamente meterse”, explicó el ‘Tigre’ en entrevista para Fox Sports. Para el entrenador, si no llega a Argentina, debería enfocarse con todo en el Krasnodar de Rusia.

A la vez, Ricardo Gareca dejó en claro su posición ante los constantes cambios que ha tenido Christian Cueva en las últimas temporadas. “Sería bueno que se establezca y tenga una continuidad. Lo jugadores necesitan un par de años en un mismo lugar porque ya tienes conocimiento del idioma, compañeros, entrenador. Cuando uno cambia y cambia, que no se establece en un lugar, también afecta afecta a lo emocional”, sentenció.

Para Ricardo Gareca hay un factor importante por lo que los jugadores peruanos en el extranjero, enfocándose en especial en Christian Cueva. “Sería bueno que logre la tranquilidad de enfocarse en lo deportivo, que es lo más importante. Cuando uno se enfoca en ello, sabe lo que quiere, pero cuando uno no lo hace mira otros aspectos y nunca termina adaptándose a un lugar”, añadió.

Finalmente, el ‘Tigre’ explicó que al margen de cómo le vaya en su club, en la 'blanquirroja' ha respondido. “De todas maneras es un jugador que tiene la particularidad muy importante en la Selección Peruana. Donde esté o en el momento que esté, cuando le toca venir se mete mucho y deja todo de lado. Pero, entre más claro esté el panorama deportivo será mejor”, sentenció Ricardo Gareca.