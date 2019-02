Gareth Bale: "Zidane y yo no éramos mejores amigos"

A pocas horas del ansiado encuentro entre Barcelona y Real Madrid por la semifinal de la Copa del Rey, Gareth Bale una de las estrellas del conjunto 'merengue' se refirió al trato que tenía con Zinedine Zidane, técnico de los 'blancos' hasta el 2018.

"No me dijo nada de su salida, no he vuelto a hablar con él desde la final. Nuestra relación era buena, pero no diría que éramos mejores amigos. Era una relación normal de profesionales", declaró Bale para la revista 'FourFourTwo'.

El delantero galés también expresó su molestia tras ser suplente en la final de la Champions League contra Liverpool. "Me sentí realmente frustrado. Había jugado bastante bien desde que volví de la última lesión, marqué cinco goles en los últimos cuatro partidos de Liga y sentía que me merecía estar desde el principio".

Gareth Bale fue el verdugo en el último encuentro que disputó Real Madrid contra Barcelona por la Copa del Rey. El ex Tottenham pasó a la historia por la memorable carrera ante Marc Bartra, la cual valió el 2-1 para los 'merengues' y el título número 19 en el certamen.