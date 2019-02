Christian Cueva no podrá jugar la Copa Sudamericana con Santos en las primeras rondas

Christian Cueva fue anunciado como nuevo fichaje de Santos y podrá jugar todos los cotejos del torneo brasileños, pero no disputará los primeros partidos en la Copa Sudamericana 2019 .

Christian Cueva é o novo reforço do Peixe! O meia, que estava no Krasnodar, da Rússia, assinou contrato por empréstimo até o dia 30 de janeiro de 2020. Na sequência, o peruano terá vínculo definitivo com o Santos de 31 de janeiro de 2020 até o fim de 2022. #BienvenidoCueva pic.twitter.com/oXU7267lnH