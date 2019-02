Santos recuerda a Ramón Mifflin como preámbulo de Christian Cueva [FOTOS]

¿Usted sabía que? El primer peruano jugando en el Santos FC en toda la historia fue el centrocampista Ramón Mifflin. Este potencia futbolista defendió el "alvinegro praiano" entre los años 1974 y 1975, después partió hacia el New York Cosmos a pedido del Rey Pelé, con quien formó una gran amistad desde el primer día. Hoy le tocará a Christian Cueva, vestir la camiseta histórica del conjunto militante en 'Vila Belmiro'.

-Ramón Mifflin jugó 34 partidos y marcó un gol por el 'Peixe', y en su corto paso se convirtió en campeón del Torneo Laudo Natel, en 1975 donde sobresalió por sus características de juego. Pase largo y también una precisión a la hora de tocar en corto.

- Futbolista nacido en Lima, Ramón Miflin era bastante técnico, más de articular jugadas que de patear a gol, donde la prioridad estaba destinada para habilitar a los compañeros y mostrarse como un jugador totalmente solidario para el equipo donde militaba.

- Ramón Miflin también defendió al Seleccionado Peruano en las décadas de 1960 y 1970, llegando a jugar la Copa de México 1978 con un rendimiento superlativo. Pelota siempre al piso y atracando las jugadas del rival ensuciándose la indumentaria, medía 1,67m y normalmente pesaba unos 68 kilos. Solía ​​usar la camiseta 8 en la selección de su país.

EL DATO:

Ramón Mifflin formó parte del equipo ideal en la NASL (North American Soccer League).​

Você sabia? O primeiro peruano a jogar no Santos FC em toda a história foi o meia-atacante Ramon Mifflin. Ele defendeu o alvinegro praiano nos anos de 1974 e 1975, depois partindo para o New York Cosmos a pedido do Rei Pelé. 🇵🇪 pic.twitter.com/9rBdVrcB0s