Barcelona: Frenkie De Jong confesó que Barza es el equipo de sus sueños

Frenkie De Jong, actual volante del Ajax, se convertirá en los próximos meses en nuevo jugador del Barcelona. El holandés de 21 años ya decidió continuar con su carrera en el que asegura siempre fue el club de sus sueños.

En una entrevista para las redes sociales del Barza, De Jong confesó que le emocionó la decisión de defender al club azulgrana y que ahora su principal meta será convertirse en un jugador importante del club pues es un equipo que se acomoda a su estilo de juego.

"Fue muy emocionante, cuando tomé la decisión lo celebré con mi familia. Desde pequeño siempre he querido jugar en el Barça. Me gustan los jugadores, me gusta el estilo. Es el equipo de mis sueños y ahora quiero convertirme en un jugador importante para el club", sostuvo.

Por otro lado, De Jong reveló también su admiración por Lionel Messi a quien consideró "el mejor de todos los tiempos" y sobre Sergio Busquets dijo que espera la oportunidad de jugar a su lado y aprender todos sus movimientos.