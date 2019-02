Kepa Arrizabalaga se disculpa en redes por su desobediencia a Sarri en el Chelsea vs Manchester City [FOTO]

La final de la Carabao Cup entre Chelsea y Manchester City estuvo marcada por la desobediencia del arquero Kepa Arrizabalaga para ser sustituido por órden del técnico Maurizio Sarri. Al término del partido y ya con la cabeza fría, el golero español pidió disculpas en redes y se mostró arrepentido.



A través de un mensaje en Twitter, el arquero del Chelsea detalló el problema que se suscitó en el cruce con Sarri.

"Lo primero de todo lamento como ha sido el final de la prórroga, quiero decir que en ningún momento ha sido mi intención desobedecer al técnico o ninguna de sus decisiones. Creo que todo ha sido un mal entendido a altas pulsaciones y en el tramo final de un partido por un título", dijo inicialmente.



Tras ello, Arrizabalaga prosiguió a explicar que la imagen de 'rebeldía' se trataba de un malentendido.



"El entrenador ha pensado que no estaba en condiciones de seguir y mi intención ha sido expresarle que estaba en buenas condiciones de seguir ayudando al equipo, mientras el cuerpo médico que me había atendido llegaba al banquillo y daba el mensaje. Siento de nuevo la imagen que se ha proyectado, no siendo en ningún caso mi intención dar esta imagen y pidiendo disculpas", sentenció el portero del Chelsea.





Cabe recordar que el hecho fue muy comentado tras el final del tiempo extra. En la tanda de penales, Manchester City se consagró campeón al imponerse 4-3 sobre Chelsea.