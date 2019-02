Gary Correa: "San Martín es un equipo que tiene buen juego" [VIDEO]

Universitario se mantiene invicto tras jugarse las dos primeras fechas de la Liga 1 y espera seguir por ese camino cuando visite a la San Martín en el estadio Nacional esperando alcanzar en la punta al sorprendente Binacional y Sporting Cristal.

Al respecto, el hábil volante Gary Correa habló en la previa de este partido que será justamente ante su exequipo y espera comenzar como titular y que la 'U' salga victorioso para regalarle una nueva alegría a todos los hinchas cremas.

"Lo que pocos recuerdan es que los goles que le hice en el Monumental no los he celebrado, pero fuera del Monumental sí los he celebrado. El Monumental es como si fuera mi segunda casa. Mi familia ha estado pendiente siempre de la 'U'", declaró Correa para Gol Perú.

Además, el futbolista de 28 años agregó que "San Martín viene en un gran momento a pesar de que sus resultados no lo dicen mucho pero creo que vienen demostrando en los últimos años que son un equipo que tiene intensidad, que tiene buen juego, jugadores canteranos que se están consolidando en el equipo profesional, entonces hay que tener cuidado"

Sobre cómo llegará Universitario para este choque ante los 'Santos', Correa señalo que "Nosotros estamos trabajando esta semana para no descuidarnos en el mediocampo, ya que ellos en la mitad de cancha son bien intensos. Nos quedan 2 días para seguir trabajando y llegar en óptimas condiciones al partido del viernes".

El cuadro dirigido por Nicolás Córdova espera mantener el invicto en el Apertura de la Liga 1 cuando enfrenten este viernes a la San Martín en el estadio Nacional desde las 8:00 p.m. (hora peruana).