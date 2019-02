Sergio Ramos deja emotivo mensaje tras ser eliminado de la Copa del Rey ante FC Barcelona

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, envía un mensaje a la afición madridista después de haber sido uno de los responsables de la goleada que le propinó el FC Barcelona. Ahora el capitán nacido en Sevilla está aferrado en acomodarse en la Liga Santander este sábado frente al mismo rival; Lionel Messi y compañía.

Los hinchas del Real Madrid están exponiendo su molestia contra el ídolo de la afición 'merengue', porque creen que Sergio Ramos ha tardado en colgar su mensaje en las redes sociales. 'El Camero' bajó la cabeza y asumió que el partido no fue como lo esperaban, prometiendo seguir luchando por los objetivos futuros.

Después de quedar completamente eliminados de la Copa del Rey en el clásico del Santiago Bernabéu, el Real Madrid deberá ver una meta concreta a alcanzar para no sentir que su temporada está terminada, por eso Sergio Ramos ha escrito este jueves un mensaje de agradecimiento al apoyo que tuvieron de los seguidores madridistas.

"Decepcionados con el resultado. Toca centrarse ya en el Clásico de Liga. Gracias por vuestro apoyo incondicional", señaló Sergio Ramos cuando vertió una opinión personal en sus redes sociales. Después pasó a agradecer los hinchas que todavía confían en su equipo, tras ser goleados por el FC Barcelona.

EL DATO:

Sergio Ramos debutó en el fútbol profesional, la temporada 2004 cuando ejercía como lateral derecho.

Decepcionados con el resultado. Toca centrarse ya en el Clásico de Liga.

Gracias por vuestro apoyo incondicional.

Disappointed with the result. Time to focus on another Clásico in La Liga.

Thank you for your unconditional support.



Siempre #HalaMadrid, siempre madridismo unido. pic.twitter.com/16f5BhOhKp