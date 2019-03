Conmebol le dijo no a Estados Unidos para jugar una millonaria 'Copa América' en el 2020

Postura firme. La Conmebol declinó la oferta planteada por Estados Unidos para jugar un torneo similar a la Copa América el 2020, el cual iba a tener una millonaria inversión que beneficiaría a las arcas del ente sudamericano y de la Selección Peruana.



El torneo era impulsado desde la misma Concacaf, pero no obtuvo el visto bueno de la Conmebol. ¿Los motivos? El ente sudamericano se justifica a que este no es un torneo aprobado por FIFA y también porque no saben el motivo por el que EE.UU. rechazó la Copa América 2019.

"Su invitación menciona que la 'Continental Cup' no tiene la intención de reemplazar a la Copa América. Sin embargo, acto seguido, usted propone disputar la edición 2020 en el mismo periodo de tiempo y con las mismas selecciones participantes que la edición 2020 de la Copa América, lo cual es a todas luces imposible", es el documento enviado desde la Conmebol hacia Norteamérica al que accedió Infobae.



La idea del US Soccer era la de realizar un torneo entre junio y julio del 2020 entre equipos de la Conmebol y la Concacaf, con 10 selecciones sudamericanas, cinco del Norte, el Caribe y Estados Unidos. Es decir, un torneo similar a la Copa América, lo cual no fue del visto bueno de la Conmebol.



Cabe precisar que el presidente del US Soccer, Carlos Cordeiro, dicho ente se haría responsable de los costos de la organización, así como las garantías de los equipos participantes.



Además, se invitaba a la Conmebol para una reunión el próximo 6 de marzo en Miami con el fin de constestar las interrogantes en lo respectivo a la estructura y garantías del certamen.