Morelia vs América EN VIVO: Por el Torneo Clausura de la Liga MX

Morelia vs América se enfrentan este viernes 01 de marzo a las 10:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga MX. El encuentro se jugará en el Estadio Morelos y será transmitido por la señal de TV Azteca, mientras que podrás seguir todos los detalles, con videos de las jugadas más destacadas al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Por su parte, Morelia está en la parte baja del torneo y así consiga una victoria ante el América, no dejarán el puesto 16. Solo una victoria, un empate y 6 derrotas generó la destitución del entrenador Roberto Hernández y se anunció que Javier Torrente lo reemplazará oficialmente. Si bien meterse a la liguilla final todavía no es imposible para la ‘monarquía’, deben ponerse las pilas desde ya.

El inmenso acueducto 🔝

La espectacular catedral 🤩

El Coloso del Quinceo 😍#EstoEsMorelia y te damos la bienvenida a tu nueva casa. #TorrenteMonarca pic.twitter.com/nbWjW2spYh — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) 1 de marzo de 2019

A diferencia del torneo local, el Morelia marcha por un buen sendero en la Copa: a mitad de semana eliminaron al Puebla por la vía de los penales. El peruano Ray Sandoval fue la figura destacada de aquel encuentro y tendrá que trasladar su buena presentación a este viernes. Su compatriotas Edison Flores e Irven Ávila todavía no están en su mejor momento, pero su equipo los necesita.

El América no ha tenido su mejor inicio este 2019 y eso lo ha dejado relegado en la actual tabla de posiciones, pero todavía con posibilidades de luchar por el título nacional. En estos instantes, las Águilas se encuentran en la casilla N° 8 con 12 puntos, producto de 4 victorias y 3 empates, aunque todavía debe el encuentro de la primera fecha ante Necaxa, con lo que podría escalar.

La confianza de los dirigidos por Miguel ‘Piojo’ Herrera está al tope luego de la contundente goleada por 5-2 a Pachuca a mitad de semana, por los octavos de final de la Copa MX. Además, en la liga también consiguieron un 3-0 sobre Lobos BUAP. La gran noticia es que el goleador Nicolás Castillo despertó con un doblete en aquel encuentro ante los ‘licántropos’ y promete no frenar su nivel.

¡Todo listo!

📋 Lista de Convocados 🦅 para el partido 🆚 Morelia pic.twitter.com/ReLBfoHVxL — Club América (@ClubAmerica) 28 de febrero de 2019

POSIBLES ALINEACIONES DEL MORELIA vs AMÉRICA EN VIVO ONLINE

XI Morelia: Sosa; Osuna, Achilier, Vegas, Velarde; Meraz, Rocha, Lezcano; Flores, Sansores y Sandoval.

XI América: Marchesín; Aguilar, Valdez, Aguilera, Sánchez; Ibarra, Álvarez, Rodríguez, Benedetti; Henry Martín y Nico Castillo.

HORARIOS DEL MORELIA vs AMÉRICA EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos: 10.00 p.m. (ET) / 7.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE MORELIA vs AMÉRICA?

En Internet el duelo entre Morelia vs América, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.