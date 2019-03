Pedro Gallese: "Lo importante es que no se perdió" [VIDEO]

Jugó para diez puntos. Pedro Gallese fue la figura del partido ante River Plate. El arquero de Alianza Lima negó el grito de gol de los "Millonarios" en varias oportunidades y selló su brillante actuación atajando un penal a Rafael Santos Borré.

“Todavía faltaban minutos, al frente teníamos a un rival importante como River y tenemos que seguir concentrados. Lástima que vino un tiro libre que sacan ventaja ellos.

Esto tenemos que darle vuelta, lo importante es que no se perdió, estamos sumando y en la Libertadores es bueno sumar”, reflexionó el golero luego del encuentro que terminó igualado 1-1, dejando un mal sabor al plantel íntimo porque el gol de la visita llegó en los descuentos.

“Los penales se me están dando la oportunidad de taparlos. ¿Qué penales recuerdo haberlos no tapado? El de la Copa América contra Colombia, porque después con mi equipo en México tapé dos y con la selección, después de la Copa América, no he tenido oportunidad de estar frente a un penal”, agregó.

Finalmente, Gallese señaló que “En la selección nadie es titular. No me siento el arquero titular en la selección peruana”. Modestia aparte, el arquero de Alianza Lima será convocado para los amistosos ante Paraguay y El Salvador que se jugarán en Estados Unidos. Y no hay dudas que será el número 1 bajo los tres palos.