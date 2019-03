Choque de titanes: El "Búfalo" Ovelar y José Luis Chilavert se pelearon en Twitter

Choque de pesos pesados. Los paraguayos Roberto Ovelar y José Luis Chilavert se enfrascaron en una dura pelea cibernética que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

“Se necesita más política social y menos política criminal. La pobreza no se arregla con la policía”, fue el mensaje del ex jugador de Alianza Lima y Juan Aurich a partir de un conflicto que terminó con el desalojo de algunas personas de una parcela.

A partir de esto, Chilavert reaccionó con dureza: “Es fácil hacer ejemplo con el bolsillo ajeno. La gente no tiene por qué invadir propiedad privada, hay que enseñarles a trabajar y no que le regalen las tierras. Populismo barato no en Paraguay”.

Con esta respuesta, Ovelar continuó la discusión, aclarando: "Yo no digo que les deban regalar la tierra, digo que se debe buscar una solución a la necesidad de hogar digno a aquellos que realmente lo necesitan sin usar la violencia", pero Chilavert respondió con un contundente: "Llévalos a tu casa".

El cruce de mensajes no quedó ahí y el “Búfalo” publicó una serie de imágenes en las que Chilavert apoyó a políticos guaraníes. “Me quiere hablar de populismo quien ahora le gusta criticar a alguien que antes defendió y siempre busca protagonismo con candidaturas ajenas. Escondiéndose bajo el árbol que más de sombra, cualquiera es político”, expresó el atacante.

Finalmente, Chilavert respondió diciendo que “Ovelar no ha ganado nada” y lo bloqueó en sus redes sociales. “Búfalo, tú no has ganado nada. El socialismo que tú apoyas en Paraguay no tiene cabida. Paraguay no es la Venezuela de Maduro”, le contestó.

En respuesta, Ovelar lo catalogó de ignorante y mostró un pantallazo que demostraba que lo habían bloqueado. “Si para ti pedir la no violencia es ser socialista, que ignorante que sos. Yo no he ganado nada, pero no escupo jugadores rivales y eso me hace humano. Es normal que a falta de argumentos salgas con cosas cómo estás y luego me bloquees para que no pueda verlas, qué cobarde que sos”.