Christian Cueva falló un gol solo frente al arco en el Campeonato Paulista [VIDEO]

Santos y Corinthians se jugaron un partidazo este domingo en partido correspondiente a la décima fecha del Campeonato Paulista e igualaron sin goles. Christian Cueva jugó todo el segundo tiempo, ya que entró por Alison y se perdió una increíble chance. Y es que el mediocampista desaprovechó un grosero error del portero Cássio.

El portero brasileño en el minuto ’75 se mandó un terrible blooper al querer despejar desde su arco y la pelota fue a dar en los pies del volante de la selección peruana. Cueva, no la pensó dos veces y quiso colgar Cássio, que había dejado toda su portería descuidada; sin embargo, su tiro no tuvo la precisión suficiente y se fue desviado.

Esa fue la opción más clara que tuvo el Santos en todo el encuentro, que se disputó en el Arena Corinthians. En las redes sociales, un gran número de cibernautas reprocharon el accionar del peruano por errar tremenda oportunidad, pero a pesar de ello el ‘Peixe’ continúa líder de su respectivo grupo.

Cueva tuvo el gol del triunfo para Santos ante Corinthians. pic.twitter.com/ShsLXpUF7P — Carlos Lara Porras (@carloslara710) 10 de marzo de 2019

Hay que recordar que Cueva ha sido criticado por no llegar a tiempo a los entrenamientos ni a la concentración de Santos para el duelo ante América RN por la Copa de Brasil. No obstante, Jorge Sampaoli salió a respaldar al futbolista nacional y argumentó que no se presentó por problemas personales.

EL DATO

Christian Cueva fichó por Santos a inicios del 2019 procedente del Krasnodar de Rusia.