Russo habló con el DT de Godoy Cruz y le dio algunos consejos para el duelo ante Cristal

Sporting Cristal afronta un importante encuentro este martes ante Godoy Cruz por la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores. El equipo de Claudio Vivas buscará sus primeros tres puntos en este certamen internacional tras caer en Chile ante Concepción.

Y el rival del cuadro cervecero, Godoy Cruz, también se prepara para este importante cotejo y hoy entrenó por la mañana en el complejo del EGB. El equipo dirigido por Lucas Bernardi recibió la visita de su par de Alianza Lima, ya que en estas instalaciones el cuadro íntimo también entrenó previo a su viaje a Brasil.

Miguel Ángel Russo aprovechó la ocasión para conversar con su compatriota en la previa de este encuentro por Copa Libertadores previo a su viaje a Porto Alegre para enfrentar al Inter en la segunda fecha del Grupo A.

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz se enfrentan este martes en el Estadio Nacional desde las 7:30 p.m. Claudio Vivas no se guardará nada y mandará a su mejor once para buscar los tres puntos ante el cuadro argentino.

EL DATO

El único cambio que analiza Claudio Vivas es el ingreso de Cristian Palacios acompañando a Emanuel Herrera en reemplazo de Fernando Pacheco.