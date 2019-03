Arrestan a niño por haber enviado mensaje racista a jugador de la Premier League por Instagram

El mal momento que vive el Huddersfield Town, equipo de la Premier League, generó que un hecho racista. Según reporta la BBC, Philip Billing, jugador de la selección de Dinamarca, pero con ascendencia nigeriana, denunció haber recibido, por Instagram, un mensaje racista tras perder el duelo ante AFC Bournemouth.

Los dirigidos por Jan Siewert son los colores absolutos, y principal candidato al descenso, en la Premier League. Este panorama generó el disgusto por parte de un hincha de 16 años, quién decidió enviarle un mensaje con tono racista al futbolista de 22 años.

"No quiero volver a verte nunca más en un kit de Town, inútil aspirante a burro negro. Abandona el club", fue el mensaje publicado por el jugador a través de su cuenta de Twitter. La policía de West Yorkshire, tras conocer el hecho, realizó la investigación debida y confirmó el arresto del menor en la mañana de este miércoles.

"Tras un informe recibido por la policía de West Yorkshire esta mañana (13 de marzo) en relación con los comentarios raciales abusivos en las redes sociales, la policía ha arrestado a un hombre de 16 años. El adolescente ha sido arrestado por sospecha de comunicaciones maliciosas y está siendo investigado como un crimen de odio. Todos los informes de incidentes de odio son tomados muy en serio por la policía de West Yorkshire y todos los informes serán investigados a fondo", indicó uno de los efectivos policiales de West Yorkshire.

Al respecto Huddersfield Town, club de Philip Billing, se manifestó acerca del acto racista cometido en contra de su jugador. "La educación sobre el impacto que tiene en la discriminación es muy importante. Huddersfield Town lleva a cabo un gran trabajo en esta área. No toleramos el abuso. La postura de tolerancia es cero hacia cualquier forma de discriminación. Daremos nuestra plena cooperación a la policía para hacer frente a esto de la manera más fuerte", indicó el club inglés.

We’ve referred the message sent to @BillingPhilip over social media to @WestYorksPolice.#htafc does not tolerate abuse & has a zero-tolerance stance towards any form of discrimination. We will give our full cooperation to the Police to deal with this in the strongest way. (AT) pic.twitter.com/SWymjnCtLd