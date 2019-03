Loris Karius denunció a Besiktas ante la FIFA por no pagarle su salario

La sigue pasando mal. Loris Karius dejó el Liverpool de Inglaterra para cambiar de aires y decidió irse al Besiktas turco en búsqueda del titularato y demostrar que es un portero de nivel. Sin embargo el panorama para el futbolista de 25 años no es nada alentador.

Desde que llegó a su nuevo equipo rápidamente cobró protagonismo pero no por buenas actuaciones, sino por errores consecutivos en la portería del Besiktas lo que lo llevó a la banca de suplentes. Incluso su porpio DT lo criticó debido a su irregularidad.

Pero lo último que ha hecho que el guardameta vuelva a ser portada en diversos diarios es que resulta que el club turco no le paga desde hace cuatro meses. Ante este hecho, Karius decidió no esperar más y puso una queja contra el Besiktas ante la FIFA por no cumplir con el contrato estipulado.

El alemán exigió previamente que el equipo dirigido por Senol Gunes le abone su dinero en un plazo máximo de 10 días pero resulta que no vio ningún movimiento en su cuenta bancaria y decidió tomar tal decisión. De momento, la FIFA está dispuesta a intervenir y le daría un severo castigo a las 'Águilas Negras'.

Cabe mencionar que Karius está a préstamo por dos años en Turquía en donde se incluye una compra obligatoria para el año 2020 por unos 7 millones de euros si es que el portero es habitual titular y el Besiktas logre la clasificación a competencias europeas.

La fama del guardameta cobró relevancia luego de la final de la Champions League de la temporada 2017-18 en donde el alemán no tuvo una destaca participación en el arco de su exequipo, el Liverpool de Jürgen Klopp, ya que tuvo responsabilidad en los goles del Real Madrid.