Christofer Gonzales y su objetivo con los amistosos de Perú: llegar a la Copa América Brasil 2019

Christofer Gonzales, uno de los convocados por Ricardo Gareca de cara a los amistosos de la selección peruana en Estados Unidos, señaló que su objetivo a mediano plazo es disputar la Copa América de Brasil 2019.

"Vamos paso a paso, primero son los amistosos y dependiendo de eso puede darse lo demás. Estoy muy feliz de estar acá, muy tranquilo y concentrado, quiero llegar a más", manifestó Christofer Gonzales luego de la práctica en la Videna.

Sobre los partidos ante Paraguay y El Salvador, el volante de la selección peruana dijo: "estos son partidos que nos ayudan bastante para estar en buena forma, hay que manejarlo con mucha responsabilidad. Si se me da la posibilidad de estar tratar de dar al máximo y si no apoyar a los compañeros", agregó.

¿Por fuera o por dentro? Christofer Gonzales respondió: "no he tenido todavía conversación con el 'profe', la temporada pasada también jugué por fuera igual que ahora, donde me requiera el entrenador voy a estar a su disposición".