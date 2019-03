Christian Ramos: “No sé si escribir en el Whatsapp de la selección, me molestan por no estar” [VIDEO]

La Selección Peruana jugará sus primeros amistosos del 2019 en Estados Unidos, ante Paraguay y El Salvador. El entrenador Ricardo Gareca realizó la primera convocatoria del año, la que no tuvo muchas sorpresas en cuanto a la inclusión de nuevos nombres, pero sí se confirmó la ausencia de Christian Ramos, defensor titular en la ‘blanquirroja’ y que no tuvo mucha continuidad en el año.

Ahora vistiendo las sedas de Melgar, la ‘Sombra’ viene tomando ritmo para volver a su mejor nivel futbolístico. Tras la victoria sobre Universitario de Deportes en la Liga 1, partido en el que fue titular, Christian Ramos fue entrevistado para dar su apreciación sobre lo que se avecina para la Selección Peruana, teniendo en cuenta que ha sido un pilar en la zaga defensiva y también capitán.

“El equipo todavía va a crecer mucho más, no creo tener un techo aún. En los amistosos lo hemos demostrado, al margen de los resultados”, explicó para Movistar Deportes. De la misma forma, a pesar de no estar en la presente convocatoria, añadió: “Siempre voy a hablar de la Selección Peruana, esté o no esté”. No obstante, detalló que no la pasa muy bien por las bromas que sufre.

Christian Ramos, al ser consultado sobre si enviaría un mensaje de aliento a sus compañeros, respondió entre risas. “Estoy pensándolo, porque a veces la gente empieza con la chacota, que soy patero, y todo eso, a pesar de no estar convocado. Estoy pensando si mando algo o no”, añadió la ‘Sombra’. El buen ambiente entre los seleccionados es notorio dentro y fuera de las canchas.